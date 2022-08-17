В Казани прошел обыск у доктора социологических наук Искандера Ясавеева
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
В Казани прошел обыск у известного социолога Искандера Ясавеева. Об этом «Вечерним Ведомостям» сообщил адвокат Рим Сабиров.
«Мне позвонил сын и сообщил эту информацию. Мне пока почти ничего неизвестно. Связи с Ясавеевым нет», — сказал адвокат.
Обыск прошел в 6 утра. В СМИ сообщают, что у социолога и его семьи изъяли телефоны. После обыска Ясавеева увезли в СК.
Доктор социологических наук Искандер Ясавеев — старший научный сотрудник Центра молодёжных исследований Высшей школы экономики, колумнист независимых СМИ. В сфере его научных интересов, в том числе, — «репрессивная уголовная политика как социальная проблема», а также практики тюремного заключения. Ведёт активную общественно-политическую деятельность.
Обновлено. Позже в местных СМИ появилась информация, что обыски в Казани прошли как минимум у семи журналистов. Официальных комментариев пока нет.
«Мне позвонил сын и сообщил эту информацию. Мне пока почти ничего неизвестно. Связи с Ясавеевым нет», — сказал адвокат.
Обыск прошел в 6 утра. В СМИ сообщают, что у социолога и его семьи изъяли телефоны. После обыска Ясавеева увезли в СК.
Доктор социологических наук Искандер Ясавеев — старший научный сотрудник Центра молодёжных исследований Высшей школы экономики, колумнист независимых СМИ. В сфере его научных интересов, в том числе, — «репрессивная уголовная политика как социальная проблема», а также практики тюремного заключения. Ведёт активную общественно-политическую деятельность.
Обновлено. Позже в местных СМИ появилась информация, что обыски в Казани прошли как минимум у семи журналистов. Официальных комментариев пока нет.
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