В Казани прошел обыск у доктора социологических наук Искандера Ясавеева

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

В Казани прошел обыск у известного социолога Искандера Ясавеева. Об этом «Вечерним Ведомостям» сообщил адвокат Рим Сабиров.«Мне позвонил сын и сообщил эту информацию. Мне пока почти ничего неизвестно. Связи с Ясавеевым нет», — сказал адвокат.Обыск прошел в 6 утра. В СМИ сообщают, что у социолога и его семьи изъяли телефоны. После обыска Ясавеева увезли в СК.Доктор социологических наук Искандер Ясавеев — старший научный сотрудник Центра молодёжных исследований Высшей школы экономики, колумнист независимых СМИ. В сфере его научных интересов, в том числе, — «репрессивная уголовная политика как социальная проблема», а также практики тюремного заключения. Ведёт активную общественно-политическую деятельность.Позже в местных СМИ появилась информация, что обыски в Казани прошли как минимум у семи журналистов. Официальных комментариев пока нет.