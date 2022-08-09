Парламент Башкирии предлагает запретить распространение «идеологии чайлдфри» среди детей
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
В Государственном Собрании Башкирии предложили ввести запрет на распространение среди детей и подростков «идеологии чайлдфри». Инициативу поддержали в Совете законодателей. Соответствующий законопроект будет в ближайшее время внесен в ГД, сообщается на странице Госсобрания в ВК.
«Идеология чайлдфри, пришедшая к нам с Запада, получила довольно широкое распространение среди российской молодежи. В ее основе – философия гедонизма, которая сводит весь смысл существования человека к праздности и удовлетворению личных потребностей», - полагает председатель парламента республики Константин Толкачев.
При этом, по его словам, взрослый человек может сознательно отказываться от рождения детей, это его личный выбор, но «совсем другое дело, когда идеи праздности и бездетности попадают в незрелые детские умы».
«Без критического восприятия они могут сформировать у детей искаженные установки на будущее», - считает парламентарий.
Он подчеркнул, что распространение «идеологии чайлдфри» противоречит государственной политике, основанной на традиционных семейных ценностях, поддержке материнства и детства.
«Решением Совета законодателей Государственному Собранию рекомендовано внести проект законодательной инициативы в Государственную Думу, что и будет сделано в ближайшее время», - заявил Толкачев.
Законопроект предполагает внесение изменений в ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». В перечень запрещенной информации будет предложено включить «пропаганду добровольного отказа от рождения детей и идеологию бездетности».
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«Идеология чайлдфри, пришедшая к нам с Запада, получила довольно широкое распространение среди российской молодежи. В ее основе – философия гедонизма, которая сводит весь смысл существования человека к праздности и удовлетворению личных потребностей», - полагает председатель парламента республики Константин Толкачев.
При этом, по его словам, взрослый человек может сознательно отказываться от рождения детей, это его личный выбор, но «совсем другое дело, когда идеи праздности и бездетности попадают в незрелые детские умы».
«Без критического восприятия они могут сформировать у детей искаженные установки на будущее», - считает парламентарий.
Он подчеркнул, что распространение «идеологии чайлдфри» противоречит государственной политике, основанной на традиционных семейных ценностях, поддержке материнства и детства.
«Решением Совета законодателей Государственному Собранию рекомендовано внести проект законодательной инициативы в Государственную Думу, что и будет сделано в ближайшее время», - заявил Толкачев.
Законопроект предполагает внесение изменений в ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». В перечень запрещенной информации будет предложено включить «пропаганду добровольного отказа от рождения детей и идеологию бездетности».
Добавим, что посту с этой информацией на странице Госсобрания в ВК поставили только 4 лайка. Возможность комментирования отключена.
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