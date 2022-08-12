«Ъ»: Роскомнадзор нашел разработчика для системы поиска противоправного контента «Окулус»
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Структура Роскомнадзора выделила 57,7 млн руб. на разработку системы «Окулус», пишет «Ъ». Эта система будет анализировать фото, видео и тексты в сети на предмет запрещенной информации. Анализ будет происходить на основе нейросетей.
Разработкой системы «Окулус» для «Главного радиочастотного центра» (ФГУП ГРЧЦ, структура Роскомнадзора) займется ООО «Эксикьюшн Эр Ди Си», пишет «Ъ».
В техдокументации говорится, что система будет в реальном времени анализировать изображения и видео, переписки в чатах и материалы каналов мессенджеров, URL-адреса и другие данные на предмет запрещенной информации. Также издание уточняет, что система будет искать запрещенный контент в «сценах, сочетаниях предметов, композициях образов, лицах, статике и динамике движений». Мощность системы должна составить 200 тыс. изображений в сутки (в секунду «Окулус» будет анализировать два кадра или картинки).
«Окулус» должен появиться уже к декабрю. Однако эксперты издания сомневаются, что выделенной суммы хватит на разработку, а исполнитель успеет в срок.
Разработкой системы «Окулус» для «Главного радиочастотного центра» (ФГУП ГРЧЦ, структура Роскомнадзора) займется ООО «Эксикьюшн Эр Ди Си», пишет «Ъ».
В техдокументации говорится, что система будет в реальном времени анализировать изображения и видео, переписки в чатах и материалы каналов мессенджеров, URL-адреса и другие данные на предмет запрещенной информации. Также издание уточняет, что система будет искать запрещенный контент в «сценах, сочетаниях предметов, композициях образов, лицах, статике и динамике движений». Мощность системы должна составить 200 тыс. изображений в сутки (в секунду «Окулус» будет анализировать два кадра или картинки).
«Окулус» должен появиться уже к декабрю. Однако эксперты издания сомневаются, что выделенной суммы хватит на разработку, а исполнитель успеет в срок.
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