В Иркутской области произошли сразу два авиаинцидента с аварийными посадками
Россия и мир
АН-24 в аэропорту Усть-Кут. Фото: телеграм-канал Восточного межрегионального СУТ СК России
В Иркутской области в среду 17 августа произошли сразу два авиаинцидента, связанных с аварийными посадками.
В Усть-Куте совершил посадку самолет АН-24 со сломанным крылом. В СК сообщили, что судно задело крылом поверхность земли при заходе на посадку.
«Предварительно установлено, что 17 августа 2022 года около 10 часов местного времени в аэропорту Усть-Кут Иркутской области при заходе на посадку воздушное судно АН-24 задело левым крылом поверхность земли. На борту самолета находилось 4 члена экипажа и 40 пассажиров», - сообщили в Восточном межрегиональном СУТ СК РФ. По данным ведомства, аварийная посадка прошла благополучно, в результате происшествия никто не пострадал. Проводится проверка по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).
Также сообщается, что самолет АН-24, выполнявший рейс Иркутск - Таксимо, в среду вернулся в аэропорт вылета. Он совершил вынужденную посадку с отказавшим двигателем, пишет ТАСС.
«Был отказ правого двигателя. Благополучно приземлился, никто не пострадал. Летел из Иркутска в Таксимо. Он взлетел, пролетел 35 минут, произошел отказ, он вернулся», - сказал собеседник агентства в пресс-службе аэропорта.
В СК аварийную посадку подтвердили. «Предварительно установлено, что 17 августа 2022 года в утреннее время в Иркутской области воздушное судно АН-24, следовавшее по маршруту Иркутск-Таксимо, вернулось в аэропорт вылета из-за неполадок одного из двигателей», - говорится в сообщении. Проводится проверка.
На борту находились 45 пассажиров и четыре члена экипажа.
В Усть-Куте совершил посадку самолет АН-24 со сломанным крылом. В СК сообщили, что судно задело крылом поверхность земли при заходе на посадку.
«Предварительно установлено, что 17 августа 2022 года около 10 часов местного времени в аэропорту Усть-Кут Иркутской области при заходе на посадку воздушное судно АН-24 задело левым крылом поверхность земли. На борту самолета находилось 4 члена экипажа и 40 пассажиров», - сообщили в Восточном межрегиональном СУТ СК РФ. По данным ведомства, аварийная посадка прошла благополучно, в результате происшествия никто не пострадал. Проводится проверка по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).
Также сообщается, что самолет АН-24, выполнявший рейс Иркутск - Таксимо, в среду вернулся в аэропорт вылета. Он совершил вынужденную посадку с отказавшим двигателем, пишет ТАСС.
«Был отказ правого двигателя. Благополучно приземлился, никто не пострадал. Летел из Иркутска в Таксимо. Он взлетел, пролетел 35 минут, произошел отказ, он вернулся», - сказал собеседник агентства в пресс-службе аэропорта.
В СК аварийную посадку подтвердили. «Предварительно установлено, что 17 августа 2022 года в утреннее время в Иркутской области воздушное судно АН-24, следовавшее по маршруту Иркутск-Таксимо, вернулось в аэропорт вылета из-за неполадок одного из двигателей», - говорится в сообщении. Проводится проверка.
На борту находились 45 пассажиров и четыре члена экипажа.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В ДТП с Kia Rio в Екатеринбурге пострадал байкер
08 августа 2022
08 августа 2022
На нелегальных гонках в столице Урала машина въехала в толпу
13 августа 2022
13 августа 2022
Турецкая авиакомпания запустила рейсы из Екатеринбурга в Анталью
15 августа 2022
15 августа 2022