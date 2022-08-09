На Камчатке рыбаки спасли медведя, который «потерял» берег и уплыл в открытое море

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

На Камчатке группа рыбаков спасла крупного медведя, уплывшего в противоположную сторону от берега.Зверя заметили, когда он переплывал бухту. «Сегодня в 7:30 утра медведь переплыл бухту и в настоящее время находится в районе седьмого пирса в поселке Завойко. Соблюдайте осторожность, люди работают», — 13 августа сообщил в своих соцсетях камчатский общественный инспектор Владимир Шаблий.Позже в местных пабликах появилось видео рыбаков, которые увидели в Охотском море плывущего далеко от берега медведя и организовали спасательную операцию. Они развернули свое судно и «погнали» медведя обратно, в сторону берега. Рыбаки говорят, что при них «здоровый мишак», как они его называли, проплыл около 4-5 км, а сколько до этого он плавал — неизвестно. За тем, как медведь выходил на берег, следила вся команда. Рыбаки аплодировали и кричали ему вслед: «Эй, топтыга, хоть рукой помаши! Мишка красавчик!».Владимир Шаблий сказал «Вечерним ведомостям», что медведь, скорее всего, заблудился, когда поплыл за рыбой. «Он, по всей вероятности, ловил рыбу, которая отходила в море, ну и он тоже поплыл за ней туда, а потом просто потерял ориентир», — рассказал инспектор.Между тем, рыбакам, которые сопроводили мишку до берега, рыбу поймать не удалось. «Рыбу не поймали, но хоть медведя спасли», — сказали рыбаки.Камчатский бурый медведь, обитающий на Камчатском полуострове, считается самым крупным бурым медведем в России.