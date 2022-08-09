«МК» сообщил об исчезновении журналиста-расследователя Льва Сперанского

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

«Московский комсомолец» сообщил о том, что исчез журналист издания Лев Сперанский.Он не приехал на работу, его мобильные телефоны сначала не отвечали, а позже оказались заблокированными, сообщили его коллеги.«По информации соседей Льва, в квартиру, где он проживает с семьей, утром нагрянули крепкие мужчины, представившиеся полицейскими», — сообщает издание в телеграм-канале.По данным журналистов, средства связи его супруги также заблокированы. Сообщается, что в квартире вместе с родителями находились двое маленьких детей.Редакция готовит заявление в полицию.