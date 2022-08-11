Адвокат: Юрий Шевчук сделал заявление в суде по делу о дискредитации армии

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук сделал заявление в суде. По просьбе Шевчука адвокат огласил его позицию по делу.Фото заявления опубликовал в телеграм-канале правозащитник Павел Чиков."Я, Юрий Шевчук всегда был против [Роскомнадзор], в любой стране и в любые времена. Выступал против [Роскомнадзор] во Вьетнаме, Афганистане, Югославии, Чечне, Абхазии, Грузии, Осетии, в Карабахе, Ираке и т.д.", - говорится в документе.По его словам, лингвист и психолог не нашли в речи лидера группы ДДТ на концерте в Уфе в мае какой-либо дискредитации.Советский суд Уфы сегодня рассматривает дело в отношении Шевчука об административном правонарушении о дискредитации вооруженных сил РФ (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП). Наш корреспондент передает о подробностях заседания из зала суда.