В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в результате ЧП в Джанкойском районе

12.06 Вторник, 16 августа 2022
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Минздраве Крыма рассказали о состоянии пострадавших в результате ЧП в Джанкойском районе.

«По состоянию на 09:00 в результате происшествия в Джанкойском районе пострадало двое человек. Один из них госпитализирован, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Второму пострадавшему оказана медицинская помощь на амбулаторном этапе, травмы легкой степени тяжести», - сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

Ранее глава Крыма Аксенов сообщил о двух пострадавших среди гражданского населения. По его словам, в Джанкойском районе продолжается детонация, идет эвакуация жителей.

По данным Министерства обороны, произошло возгорание на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей, уточнил Аксенов.

Обновлено. По данным главы региона, из зоны ЧП эвакуировано около двух тысяч человек.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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