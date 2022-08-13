Аксенов: в Джанкойском районе продолжается детонация, идет эвакуация жителей
Россия и мир
Фото: МЧС России
Глава Крыма Аксенов сообщил, что находится в этим минуты в Джанкойском районе, где сегодня с утра сообщали о взрывах.
«Нахожусь в селе Азовском Джанкойского района, где сегодня утром, по данным Министерства обороны, произошло возгорание на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. На данный момент продолжается детонация. Есть двое пострадавших среди гражданского населения, их жизни ничего не угрожает. Идет эвакуация жителей, для обеспечения безопасности людей выводят за пятикилометровую зону», - сообщил Аксенов.
По его словам, задействованы силы МЧС, Минобороны РФ, Росгвардии, экстренные службы.
Ранее появились сообщения, что в Джанкое горит трансформаторная подстанция после «сильного хлопка» в 6 часов утра во вторник. Позже появилась информация, что пожар произошел и на складе боеприпасов. В Минобороны РФ подтвердили, что в районе поселка Майский Джанкойского района Крыма произошло возгорание на площадке временного хранения боеприпасов, писал РБК.
Есть ли связь между двумя ЧП, пока неизвестно.
«Нахожусь в селе Азовском Джанкойского района, где сегодня утром, по данным Министерства обороны, произошло возгорание на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. На данный момент продолжается детонация. Есть двое пострадавших среди гражданского населения, их жизни ничего не угрожает. Идет эвакуация жителей, для обеспечения безопасности людей выводят за пятикилометровую зону», - сообщил Аксенов.
По его словам, задействованы силы МЧС, Минобороны РФ, Росгвардии, экстренные службы.
Ранее появились сообщения, что в Джанкое горит трансформаторная подстанция после «сильного хлопка» в 6 часов утра во вторник. Позже появилась информация, что пожар произошел и на складе боеприпасов. В Минобороны РФ подтвердили, что в районе поселка Майский Джанкойского района Крыма произошло возгорание на площадке временного хранения боеприпасов, писал РБК.
Есть ли связь между двумя ЧП, пока неизвестно.
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