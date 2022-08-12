Глава Крыма срочно выехал в село Майское после сообщений о «сильном хлопке» и пожаре
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
В соцсетях появились кадры пожара, как утверждается, на крымской трансформаторной подстанции.
Пользователи пишут о взрыве, также появилась неподтвержденная информация о горящем складе боеприпасов на севере Крыма.
Глава региона Аксенов сообщил, что срочно выехал на место. «Выехал в село Майское Джанкойского района. Обстоятельства происшествия выясняются. Буду информировать по мере поступления данных», - написал Аксенов в телеграм-канале, не уточнив, о каком происшествии идет речь.
РИА Новости со ссылкой на силовые структуры сообщают, что в Джанкое горит трансформаторная подстанция после «сильного хлопка» в 6 часов утра во вторник. Идет устранение последствий.
Пользователи пишут о взрыве, также появилась неподтвержденная информация о горящем складе боеприпасов на севере Крыма.
Глава региона Аксенов сообщил, что срочно выехал на место. «Выехал в село Майское Джанкойского района. Обстоятельства происшествия выясняются. Буду информировать по мере поступления данных», - написал Аксенов в телеграм-канале, не уточнив, о каком происшествии идет речь.
РИА Новости со ссылкой на силовые структуры сообщают, что в Джанкое горит трансформаторная подстанция после «сильного хлопка» в 6 часов утра во вторник. Идет устранение последствий.
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