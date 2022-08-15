Росавиация в очередной раз продлила запрет на полеты в 11 аэропортов

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 23 августа 03:45 по московскому времени, сообщает Росавиация.Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.Ранее режим продлевался до 17 августа.