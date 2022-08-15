Росавиация в очередной раз продлила запрет на полеты в 11 аэропортов
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 23 августа 03:45 по московскому времени, сообщает Росавиация.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Ранее режим продлевался до 17 августа.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Ранее режим продлевался до 17 августа.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Турецкая авиакомпания запустила рейсы из Екатеринбурга в Анталью
15 августа 2022
15 августа 2022
Из Екатеринбурга в Китай могут запустить новые рейсы
12 августа 2022
12 августа 2022
В Екатеринбурге стартует заключительный этап опрессовок
08 августа 2022
08 августа 2022
Движение транспорта по улице Чайковского закроют в Екатеринбурге
12 августа 2022
12 августа 2022