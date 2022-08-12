«Интерфакс»: в Тульской области создадут первое в РФ производство лимонной кислоты
Россия и мир
Фото: Алевтина Трынова/Вечерние ведомости
В Тульской области появится первое в РФ производство органических кислот. Речь прежде всего о лимонной и молочной. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на руководство компании.
«Идет проектирование предприятия общей годовой мощностью 70 тыс. тонн лимонной кислоты, в том числе моногидрата и ангидрида, и 10 тыс. тонн молочной кислоты», - сообщил генеральный директор компании Андрей Крушинский. По его словам, производство лимонной кислоты будет введено в 2024 году, в целом производство будет запущено поэтапно до 2027 года.
По словам Крушинского, производство сможет обеспечить Россию и ближайших соседей, также в компании видят «некоторый экспортный потенциал в другие страны мира». Сейчас рынки этих органических кислот полностью обеспечиваются поставками из Китая, пишет «Интерфакс».
Основное сырье для производства – кукуруза (а также серная, соляная кислоты, активированный уголь, каустическая сода). Технология и основное оборудование будет поставлено «китайским партнером». Часть оборудования поставят российские компании.
Инвестиции в проект составят 19 млрд рублей.
Напомним, ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе появится первый в стране завод по производству щелочных батареек.
«Идет проектирование предприятия общей годовой мощностью 70 тыс. тонн лимонной кислоты, в том числе моногидрата и ангидрида, и 10 тыс. тонн молочной кислоты», - сообщил генеральный директор компании Андрей Крушинский. По его словам, производство лимонной кислоты будет введено в 2024 году, в целом производство будет запущено поэтапно до 2027 года.
По словам Крушинского, производство сможет обеспечить Россию и ближайших соседей, также в компании видят «некоторый экспортный потенциал в другие страны мира». Сейчас рынки этих органических кислот полностью обеспечиваются поставками из Китая, пишет «Интерфакс».
Основное сырье для производства – кукуруза (а также серная, соляная кислоты, активированный уголь, каустическая сода). Технология и основное оборудование будет поставлено «китайским партнером». Часть оборудования поставят российские компании.
Инвестиции в проект составят 19 млрд рублей.
Напомним, ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе появится первый в стране завод по производству щелочных батареек.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге до 2024 года перекроют улицу Вайнера
12 августа 2022
12 августа 2022
Двое мужчин обокрали пункт выдачи «KazanExpress» в Екатеринбурге
07 августа 2022
07 августа 2022
Супруга арестованного екатеринбургского депутата Алексея Холодарева не смогла попасть к нему в спецприемник
11 августа 2022
11 августа 2022