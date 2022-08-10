Countrymeters: численность населения Земли превысила 8 миллиардов человек

15.37 Понедельник, 15 августа 2022
Россия и мир
Фото: Алевтина Трынова/Вечерние ведомости
Численность населения Земли превысила 8 миллиардов человек, такие данные приводит портал Countrymeters, который собирает статистику со всего мира.

Счетчик на сайте указывает, что численность населения на Земле на 15 августа составляет 8 009 227 486. При этом отмечается, что мужчин и женщин примерно поровну (50,5% и 49,5% соответственно).

Проект Countrymeters был создан в 2011 году, чтобы показать динамику изменения численности населения и «иных демографических и социальных процессов в любой из стран», сообщается на сайте. При этом создатели подчеркивают, что портал нельзя считать «первоисточником статистической информации». «В ряде случаев наши прогнозы оказываются достаточно близкими к данным, публикуемым официальными статистическими службами отдельных государств», - говорится в сообщении.

В качестве источников создатели сайта используют данные ООН.

ТОП-10 стран по численности населения, по данным проекта:

Китай — 1 456 069 777 (18,18%)
Индия — 1 419 020 594 (17,72%)
США — 336 590 217 (4,20%)
Индонезия — 281 289 778 (3,51%)
Пакистан — 231 006 968 (2,88%)
Нигерия — 218 112 003 (2,72%)
Бразилия — 216 896 304 (2,71%)
Бангладеш — 169 075 791 (2,11%)
Россия — 146 060 265 (1,82%)
Мексика — 132 907 303 (1,76%)

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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