СК: в Белгородской области мать убила двоих детей и совершила самоубийство
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Белгородской области 14 августа произошло убийство двух маленьких детей – 2 и 4 лет. Их тела с признаками насильственной смерти нашли в машине, которая стояла в гараже в 3-м Поэтическом переулке.
В убийстве подозревают их мать, чье тело было найдено во дворе.
«По версии следствия, мать совершила убийство детей. Сама женщина свела счеты с жизнью во дворе домовладения», - сообщили в региональном СК.
Возбуждено уголовное дело по п.п. «а, в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетних).
В убийстве подозревают их мать, чье тело было найдено во дворе.
«По версии следствия, мать совершила убийство детей. Сама женщина свела счеты с жизнью во дворе домовладения», - сообщили в региональном СК.
Возбуждено уголовное дело по п.п. «а, в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетних).
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