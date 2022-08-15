СМИ: Путин и Ким Чен Ын обменялись телеграммами
Россия и мир
Архивный снимок (2019 год). Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Президент РФ Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын обменялись телеграммами, пишут РИА Новости со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Путин в телеграмме поздравил Ким Чен Ына с Днем освобождения Кореи, также сообщается, что он «выразил уверенность в наращивании двусторонних связей».
В ответной телеграмме Ким Чен Ын отметил, что солдаты «доблестной Красной Армии в борьбе за освобождение Кореи не жалели своей крови и жизни», и сегодня «стратегическое и тактическое сотрудничество и солидарность между двумя странами поднимаются на новый уровень <…>, чтобы сокрушить военную угрозу и провокации».
На официальном сайте президента РФ информации о поздравлении Ким Чен Ына нет. В разделе «Телеграммы» последним (14 августа) опубликовано поздравление «Президенту Исламской Республики Пакистан Арифу Алви и Премьер-министру Пакистана Шехбазу Шарифу» по случаю 75-летия провозглашения независимости Пакистана.
Путин в телеграмме поздравил Ким Чен Ына с Днем освобождения Кореи, также сообщается, что он «выразил уверенность в наращивании двусторонних связей».
В ответной телеграмме Ким Чен Ын отметил, что солдаты «доблестной Красной Армии в борьбе за освобождение Кореи не жалели своей крови и жизни», и сегодня «стратегическое и тактическое сотрудничество и солидарность между двумя странами поднимаются на новый уровень <…>, чтобы сокрушить военную угрозу и провокации».
На официальном сайте президента РФ информации о поздравлении Ким Чен Ына нет. В разделе «Телеграммы» последним (14 августа) опубликовано поздравление «Президенту Исламской Республики Пакистан Арифу Алви и Премьер-министру Пакистана Шехбазу Шарифу» по случаю 75-летия провозглашения независимости Пакистана.
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