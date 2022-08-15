СМИ: Путин и Ким Чен Ын обменялись телеграммами

10.36 Понедельник, 15 августа 2022
Россия и мир
Архивный снимок (2019 год). Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Президент РФ Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын обменялись телеграммами, пишут РИА Новости со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Путин в телеграмме поздравил Ким Чен Ына с Днем освобождения Кореи, также сообщается, что он «выразил уверенность в наращивании двусторонних связей».

В ответной телеграмме Ким Чен Ын отметил, что солдаты «доблестной Красной Армии в борьбе за освобождение Кореи не жалели своей крови и жизни», и сегодня «стратегическое и тактическое сотрудничество и солидарность между двумя странами поднимаются на новый уровень <…>, чтобы сокрушить военную угрозу и провокации».

На официальном сайте президента РФ информации о поздравлении Ким Чен Ына нет. В разделе «Телеграммы» последним (14 августа) опубликовано поздравление «Президенту Исламской Республики Пакистан Арифу Алви и Премьер-министру Пакистана Шехбазу Шарифу» по случаю 75-летия провозглашения независимости Пакистана.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
На ЖБИ в Екатеринбурге обнаружили тело 21-летней девушки
15 августа 2022
В Екатеринбурге пожарные спасли из девятиэтажки четырех человек
07 августа 2022
На Свердловскую область надвигаются дожди
10 августа 2022
В Свердловской области установится умеренно теплая погода
14 августа 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Предпринимателям в Екатеринбурге пытаются запретить вести бизнес на основании несуществующих документов

Разбираемся, как порой сложно вести бизнес, когда ты начинаешь действовать по закону
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
10:22 На ЖБИ в Екатеринбурге обнаружили тело 21-летней девушки
10:15 В Перми взыскан моральный вред с водителя, совершившего наезд на пешеходов
09:56 На Урале подросток за рулем легковушки устроил смертельное ДТП с участием «скорой»
09:28 В Нижнем Тагиле ищут пропавшую пенсионерку
19:13 Групповой пикет против давления на СМИ и в защиту политзаключённых прошёл в Екатеринбурге
18:24 В Свердловской области установится умеренно теплая погода
17:52 В Нижнем Тагиле во время соревнований от ветра перевернулись яхты
17:17 Невьянская исправительная колония произвела продукцию на 80 миллионов
16:14 В Верхнем Тагиле кошка пять дней просидела на дереве
15:07 В Асбесте прокуратура начала проверку по факту гибели сотрудницы предприятия
13:45 В Свердловской области горят 465 гектаров леса
12:34 В Асбесте на территории комбината «Ураласбест» погибла женщина
11:21 В Екатеринбурге на Уралмаше загорелось кафе «Грядка»
10:34 Защитники Берёзовсокй рощи в Екатеринбурге попросили губернатора защитить парк
09:32 В Екатеринбурге ищут 68-летню женщину, пропавшую 14 июня
18:40 Жителей Пионерского посёлка в Екатеринбурге разбудили сирены
18:02 В Екатеринбурге ищут 39-летнего мужчину, пропавшего 26 июля
17:27 В Нижнем Тагиле на детской площадке 5-летняя девочка напоролась на гвоздь
16:25 Нижнетагильская полиция разыскивает подозреваемого в краже денег с банковской карты
15:07 В екатеринбургском ЦПКиО прошёл первый музыкально-поэтический субботник
13:52 В Екатеринбурге пожарные спасли 14 человек из девятиэтажки
13:03 На нелегальных гонках в столице Урала машина въехала в толпу
12:10 Спасатели предупредили о сильном ветре 13 августа в Свердловской области
11:20 В уральской столице задержали подозреваемую в серии мошенничеств
10:14 Под Екатеринбургом неизвестный насмерть сбил пешехода и уехал
Все новости
10:36 СМИ: Путин и Ким Чен Ын обменялись телеграммами
09:43 В Ереване число погибших в результате взрыва в ТЦ увеличилось до шести человек
18:51 Эксперт нашел более 30 ошибок в судебном постановлении по делу музыканта Ягодина, оштрафованного по статье о «военных фейках»
16:24 Прокуратура: в Омске обрушился многоквартирный дом, идет разбор завалов
14:54 Следствие просит отправить под домашний арест «скопинского маньяка» Мохова
13:51 В Кемерово экс-следователь получила 10 лет колонии за организацию разбойного нападения
12:18 В якутской больнице пациентов попросили приносить свою бумагу для распечатки направлений
11:31 Губернатор Курской области сообщил об утреннем обстреле села Свердликово
11:18 В Петербурге после удара шайбы скончался 14-летний хоккеист школы СКА
11:00 ЦБ отозвал лицензию у московского Кросна-Банка
10:21 В Санкт-Петербурге экс-депутат Заксобрания от «ЕР» получил 9 лет строгого режима за взятки
09:48 В России за полгода выдано в полтора раза больше загранпаспортов, пик пришелся на март
18:11 В Москве за кражу задержали 28-летнего лжекассира, который якобы стажировался в магазинах
17:34 СМИ: два частных вертолёта Robinson R44 не выходят на связь в Красноярском крае
17:13 В российском посольстве в Канберре сообщили о «попытке проникновения» кенгуру
16:42 Видео с главой района в Якутии, на котором он готовит краснокнижного тайменя, проверят в МВД
16:06 Эстония закроет границы для россиян с шенгенскими визами, выданными страной
15:10 Чиновников в РФ оправдывают в судах в 12 раз чаще, лишают свободы — в два раза реже
13:59 «Скопинский маньяк» Мохов признался в укрывательстве убийства, возбуждено уголовное дело
13:06 Роспотребнадзор: в России выявлены шесть случаев гибридного штамма «дельтакрон»
12:43 В Минобороны Беларуси объяснили зарево и вспышки в районе военного аэродрома
17:50 СМИ: убийца нанес 52 удара ножом молодому врачу из Оренбурга
17:21 В Казахстане с начала года более 900 человек изобличены в коррупции
16:06 Аксенов: ситуация в Новофедоровке признана ЧС муниципального характера
15:29 В Перу в резиденции президента прошли обыски по делу о коррупции, Кастильо обратился к нации
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK