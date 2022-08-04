Губернатор Курской области сообщил об утреннем обстреле села Свердликово

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Губернатор Курской области Старовойт сообщил об утреннем обстреле села Свердликово в Суджанском районе.«К счастью, пострадавших нет, снаряды упали в огородах жителей. Огневая точка противника была подавлена», — написал Старовойт в телеграм-канале.В четверг были обстреляны приграничные поселки Глушковского района — Тёткино и Попово-Лежачи. По словам губернатора, было зафиксировано «более 25 прилетов». Пострадавших нет.Основной удар пришелся на Попово-Лежачи, где повреждения получили гражданские объекты, сельхозтехника и автомобили. Также в посёлке были повреждены две линии электроснабжения.