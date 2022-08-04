Губернатор Курской области сообщил об утреннем обстреле села Свердликово
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Романа Старовойта
Губернатор Курской области Старовойт сообщил об утреннем обстреле села Свердликово в Суджанском районе.
«К счастью, пострадавших нет, снаряды упали в огородах жителей. Огневая точка противника была подавлена», — написал Старовойт в телеграм-канале.
В четверг были обстреляны приграничные поселки Глушковского района — Тёткино и Попово-Лежачи. По словам губернатора, было зафиксировано «более 25 прилетов». Пострадавших нет.
Основной удар пришелся на Попово-Лежачи, где повреждения получили гражданские объекты, сельхозтехника и автомобили. Также в посёлке были повреждены две линии электроснабжения.
«К счастью, пострадавших нет, снаряды упали в огородах жителей. Огневая точка противника была подавлена», — написал Старовойт в телеграм-канале.
В четверг были обстреляны приграничные поселки Глушковского района — Тёткино и Попово-Лежачи. По словам губернатора, было зафиксировано «более 25 прилетов». Пострадавших нет.
Основной удар пришелся на Попово-Лежачи, где повреждения получили гражданские объекты, сельхозтехника и автомобили. Также в посёлке были повреждены две линии электроснабжения.
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