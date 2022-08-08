В Петербурге после удара шайбы скончался 14-летний хоккеист школы СКА
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Санкт-Петербурге на тренировке в школе СКА скончался 14-летний хоккеист. Шайба попала ему в грудь.
«В результате несчастного случая, произошедшего на тренировке команды школы СКА 2008 г.р., скончался юный хоккеист Всеволод Малков. Во время одного из упражнений после щелчка защитника шайба попала игроку в грудь в область сердца», — сообщается на сайте команды.
Врач команды оказал экстренную помощь и вызвал «скорую». Врачи смогли запустить сердце мальчика, после чего он был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось.
Хоккейный клуб СКА проводит внутреннее расследование.
Правоохранительные органы пока не комментировали произошедшее.
«В результате несчастного случая, произошедшего на тренировке команды школы СКА 2008 г.р., скончался юный хоккеист Всеволод Малков. Во время одного из упражнений после щелчка защитника шайба попала игроку в грудь в область сердца», — сообщается на сайте команды.
Врач команды оказал экстренную помощь и вызвал «скорую». Врачи смогли запустить сердце мальчика, после чего он был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось.
Хоккейный клуб СКА проводит внутреннее расследование.
Правоохранительные органы пока не комментировали произошедшее.
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