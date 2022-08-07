ЦБ отозвал лицензию у московского Кросна-Банка
Россия и мир
Фото: Центральный Банк России/cbr.ru
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Кросна-Банк», сообщает пресс-служба регулятора.
Кросна-Банк, по данным ЦБ, нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, нормативные акты Банка России, требования законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
«Кроме того, Кросна-Банк проводил подозрительные операции, направленные на вывод денежных средств за рубеж», — говорится в релизе.
Сообщается, что суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.
По величине активов кредитная организация занимала 290 место в банковской системе РФ, уточняет пресс-служба регулятора.
Кросна-Банк, по данным ЦБ, нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, нормативные акты Банка России, требования законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
«Кроме того, Кросна-Банк проводил подозрительные операции, направленные на вывод денежных средств за рубеж», — говорится в релизе.
Сообщается, что суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.
По величине активов кредитная организация занимала 290 место в банковской системе РФ, уточняет пресс-служба регулятора.
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