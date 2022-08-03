В Санкт-Петербурге экс-депутат Заксобрания от «ЕР» получил 9 лет строгого режима за взятки
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приговорил бывшего депутата Заксобрания от «Единой России» Романа Коваля к 9 годам колонии строгого режима. Также он должен выплатить штраф в размере 35 000 000 рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Коваль обвиняется по п.в ч.5 ст.290 УК РФ и ч.6 ст.290 УК РФ («Получение взятки»).
По данным следствия, Коваль лично и через посредника получил взятку в особо крупном размере (деньги и машина «Ауди Q7») с 2017 по 2020 год. Взамен он использовал свои депутатские полномочия, чтобы способствовать выделению субсидий на оборудование и материалы пяти госучреждениям здравоохранения. После все они заключили госконтракты с коммерческими компаниями, чьи интересы представлял взяткодатель.
В целом экс-депутат получил взятки на общую сумму 16 911 000 рублей.
В ходе предварительного расследования Коваль признал вину частично, однако в ходе судебного разбирательства заявил, что вину не признает, и просил суд его оправдать, сообщили в пресс-службе судов.
В реготделении «Единой России» заявили, что Коваль будет исключен из партии.
Коваль обвиняется по п.в ч.5 ст.290 УК РФ и ч.6 ст.290 УК РФ («Получение взятки»).
По данным следствия, Коваль лично и через посредника получил взятку в особо крупном размере (деньги и машина «Ауди Q7») с 2017 по 2020 год. Взамен он использовал свои депутатские полномочия, чтобы способствовать выделению субсидий на оборудование и материалы пяти госучреждениям здравоохранения. После все они заключили госконтракты с коммерческими компаниями, чьи интересы представлял взяткодатель.
В целом экс-депутат получил взятки на общую сумму 16 911 000 рублей.
В ходе предварительного расследования Коваль признал вину частично, однако в ходе судебного разбирательства заявил, что вину не признает, и просил суд его оправдать, сообщили в пресс-службе судов.
В реготделении «Единой России» заявили, что Коваль будет исключен из партии.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Экс-главу УМВД по Екатеринбургу приговорили к 9,5 годам колонии
08 августа 2022
08 августа 2022