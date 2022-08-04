В российском посольстве в Канберре сообщили о «попытке проникновения» кенгуру
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В посольстве РФ в Австралии, расположенном в Канберре, сообщили о «попытке проникновения» кенгуру на территорию.
«Сегодня система видеонаблюдения Посольства России в Австралии зафиксировала попытку несанкционированного доступа. Никто не пострадал», — сообщили в официальном телеграм-канале ведомства.
На опубликованном видео кенгуру, прыгающий мимо посольства по тротуару, задержался у ворот и несколько раз попытался протиснуться между решетками. Однако это у него не получилось, и он поскакал дальше.
Кенгуру на улицах Канберры — нередкое явление. В 2009 году власти заявляли, что намерены начать отстрел животных из-за неконтролируемого увеличения популяции, так как кенгуру уничтожают зеленые насаждения, чем вредят среде обитания в том числе редких видов насекомых и животных. Также они могут стать причиной ДТП. Планы властей вызвали протест экологов.
«Сегодня система видеонаблюдения Посольства России в Австралии зафиксировала попытку несанкционированного доступа. Никто не пострадал», — сообщили в официальном телеграм-канале ведомства.
На опубликованном видео кенгуру, прыгающий мимо посольства по тротуару, задержался у ворот и несколько раз попытался протиснуться между решетками. Однако это у него не получилось, и он поскакал дальше.
Кенгуру на улицах Канберры — нередкое явление. В 2009 году власти заявляли, что намерены начать отстрел животных из-за неконтролируемого увеличения популяции, так как кенгуру уничтожают зеленые насаждения, чем вредят среде обитания в том числе редких видов насекомых и животных. Также они могут стать причиной ДТП. Планы властей вызвали протест экологов.
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