Роспотребнадзор: в России выявлены шесть случаев гибридного штамма «дельтакрон»
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Роспотребнадзор сообщил, что в России подтверждено 6 случаев заболевания коронавирусом, который представляет из себя гибрид штаммов «дельта» и «омикрон». В СМИ гибрид называют «дельтакроном».
«По состоянию на 10.08.22 в базу VGARus загружено 6 геномных последовательностей, отнесенных к указанному варианту COVID-19», — сообщили в ведомстве. Пять образцов для исследований взяты в Санкт-Петербурге, один — в Москве.
Пациенты, у которых был выявлен гибридный вариант, перенесли болезнь в лёгкой форме. Госпитализация никому не потребовалась.
«В настоящий момент нет оснований считать, что гибридный вариант приводит к более тяжёлому течению болезни или обладает большей трансмиссивностью», — заявили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве уточняют, что этот вариант относится к «недоминирующим линиям COVID-19» и не оказывает значимого влияния на эпидобстановку.
«Появление гибридов не относится к числу уникальных явлений, характерно для многих вирусов и является одним из эволюционно-адаптивных механизмов», — говорится в сообщении.
«По состоянию на 10.08.22 в базу VGARus загружено 6 геномных последовательностей, отнесенных к указанному варианту COVID-19», — сообщили в ведомстве. Пять образцов для исследований взяты в Санкт-Петербурге, один — в Москве.
Пациенты, у которых был выявлен гибридный вариант, перенесли болезнь в лёгкой форме. Госпитализация никому не потребовалась.
«В настоящий момент нет оснований считать, что гибридный вариант приводит к более тяжёлому течению болезни или обладает большей трансмиссивностью», — заявили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве уточняют, что этот вариант относится к «недоминирующим линиям COVID-19» и не оказывает значимого влияния на эпидобстановку.
«Появление гибридов не относится к числу уникальных явлений, характерно для многих вирусов и является одним из эволюционно-адаптивных механизмов», — говорится в сообщении.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
За сутки в Свердловской области выявили 167 случаев COVID-19
02 августа 2022
02 августа 2022
В Свердловской области подтвердили 179 новых случаев COVID-19
04 августа 2022
04 августа 2022
В Свердловской области растет заболеваемость коронавирусом
10 августа 2022
10 августа 2022