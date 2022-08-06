В Минобороны Беларуси объяснили зарево и вспышки в районе военного аэродрома
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Минобороны Беларуси прокомментировали сообщения о том, что на военном аэродроме в районе Гомеля произошли взрывы. Ранее такая информация появилась в соцсетях со ссылками на очевидцев.
«В связи с поступающими в Министерство обороны обращениями о произошедших вспышках на участке местности Зябровка Гомельской области, сообщаем, что 10 августа около 23 часов во время контрольного пробега одной из единиц техники после проведенной замены двигателя произошло ее возгорание», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Пламя было оперативно потушено, пострадавших нет, утверждают в министерстве.
Напомним, на этой неделе несколько взрывов произошло на аэродроме в крымском поселке Новофедоровка.
«В связи с поступающими в Министерство обороны обращениями о произошедших вспышках на участке местности Зябровка Гомельской области, сообщаем, что 10 августа около 23 часов во время контрольного пробега одной из единиц техники после проведенной замены двигателя произошло ее возгорание», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Пламя было оперативно потушено, пострадавших нет, утверждают в министерстве.
Напомним, на этой неделе несколько взрывов произошло на аэродроме в крымском поселке Новофедоровка.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В девятиэтажке на Щорса в Екатеринбурге случился пожар
06 августа 2022
06 августа 2022
В Екатеринбурге пожарные спасли из девятиэтажки четырех человек
07 августа 2022
07 августа 2022
Предупреждение о смоге продлили в Свердловской области
10 августа 2022
10 августа 2022