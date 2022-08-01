СМИ: убийца нанес 52 удара ножом молодому врачу из Оренбурга
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Убийца нанес 25-летней девушке-врачу из Оренбурга 52 удара ножом, пишет издание Урал56.Ру со ссылкой на источник в Следственном комитете.
28-летний подозреваемый был задержан 3 августа, через два дня суд заключил его под стражу. Заседание прошло в закрытом режиме. Фигуранту предъявлено обвинение, вину он признал частично, сообщили в СК.
Напомним, днем 2 августа на лестничной площадке многоквартирного дома по улице Волгоградской было обнаружено тело 25-летней Елены Федоровой с признаками криминальной смерти. Врач работала участковым терапевтом, она шла на вызов к пациенту.
Сообщается, что, по предварительным данным, мужчина совершил преступление «на почве неприязни из-за безответной любви».
28-летний подозреваемый был задержан 3 августа, через два дня суд заключил его под стражу. Заседание прошло в закрытом режиме. Фигуранту предъявлено обвинение, вину он признал частично, сообщили в СК.
Напомним, днем 2 августа на лестничной площадке многоквартирного дома по улице Волгоградской было обнаружено тело 25-летней Елены Федоровой с признаками криминальной смерти. Врач работала участковым терапевтом, она шла на вызов к пациенту.
Сообщается, что, по предварительным данным, мужчина совершил преступление «на почве неприязни из-за безответной любви».
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