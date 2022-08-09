Аксенов: ситуация в Новофедоровке признана ЧС муниципального характера
Россия и мир
Фото: пресс-служба главы республики Крым
Обстановка в поселке Новофёдоровка признана ЧС муниципального характера, сообщил глава Крыма Аксенов. Ранее на военном аэродроме в поселке произошли взрывы.
По словам Аксенова, сейчас на месте работают комиссии по оценке ущерба. По предварительным данным, повреждены 62 многоквартирных дома, также повреждения получили 20 коммерческих объектов.
В пункте временного размещения находится 252 человека, люди обеспечены питанием, сообщил Аксенов. Администрация разрабатывает порядок компенсационных выплат жителям — по 10, 50 и 100 тысяч рублей.
Число пострадавших увеличилось до 14 человек, всем оказана медпомощь. Один человек погиб.
Ранее глава Крыма объявил высокий («желтый») уровень террористической опасности в нескольких районах.
По словам Аксенова, сейчас на месте работают комиссии по оценке ущерба. По предварительным данным, повреждены 62 многоквартирных дома, также повреждения получили 20 коммерческих объектов.
В пункте временного размещения находится 252 человека, люди обеспечены питанием, сообщил Аксенов. Администрация разрабатывает порядок компенсационных выплат жителям — по 10, 50 и 100 тысяч рублей.
Число пострадавших увеличилось до 14 человек, всем оказана медпомощь. Один человек погиб.
Ранее глава Крыма объявил высокий («желтый») уровень террористической опасности в нескольких районах.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Всплеск ДТП зафиксировали в Свердловской области
05 августа 2022
05 августа 2022