Аксенов сообщил, что выехал на место взрывов в поселок Новофедоровка в Крыму
Россия и мир
Фото: пресс-служба главы республики Крым
В СМИ и телеграм-каналах появились сообщения о взрывах в Крыму.
Появились видеокадры, на которых видны клубы дыма, семьи с детьми поспешно покидают пляж. Очевидцы утверждают, что в окрестностях Новофедоровки прозвучало как минимум четыре взрыва.
Советник главы Крыма Олег Крючков подтвердил факт взрывов. «Пока могу подтвердить лишь сам факт нескольких взрывов в районе Новофедоровки. Прошу всех подождать официальных сообщений и не плодить версии», — написал Крючков в телеграм-канале.
Глава Крыма Аксенов сообщил, что выехал на место. «Выехал на место происшествия в поселок Новофедоровка Сакского района. Обстоятельства выясняются», — написал Аксенов в телеграм-канале.
По неподтвержденной информации, взрывы произошли на аэродроме. По некоторым данным, в Крыму пропала связь.
UPD: Минобороны РФ по взрывам в Новофедоровке:
«Около 15.20 на территории аэродрома "Саки" в районе населённого пункта Новофёдоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. В результате взрыва никто не пострадал. Авиационная техника на аэродроме не повреждена. Принимаются меры по тушению возникшего пожара и выяснению причин взрыва. По докладу с места, никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было».
Появились видеокадры, на которых видны клубы дыма, семьи с детьми поспешно покидают пляж. Очевидцы утверждают, что в окрестностях Новофедоровки прозвучало как минимум четыре взрыва.
Советник главы Крыма Олег Крючков подтвердил факт взрывов. «Пока могу подтвердить лишь сам факт нескольких взрывов в районе Новофедоровки. Прошу всех подождать официальных сообщений и не плодить версии», — написал Крючков в телеграм-канале.
Глава Крыма Аксенов сообщил, что выехал на место. «Выехал на место происшествия в поселок Новофедоровка Сакского района. Обстоятельства выясняются», — написал Аксенов в телеграм-канале.
По неподтвержденной информации, взрывы произошли на аэродроме. По некоторым данным, в Крыму пропала связь.
UPD: Минобороны РФ по взрывам в Новофедоровке:
«Около 15.20 на территории аэродрома "Саки" в районе населённого пункта Новофёдоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. В результате взрыва никто не пострадал. Авиационная техника на аэродроме не повреждена. Принимаются меры по тушению возникшего пожара и выяснению причин взрыва. По докладу с места, никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было».
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