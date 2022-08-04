Марина Овсянникова сообщила, что ее везут в Следственный комитет после обыска

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Марина Овсянникова, бывший редактор Первого канала, прокомментировала информацию об обысках и уголовном деле.По ее словам, десять сотрудников СК и полиции пришли к ней в 6 утра, когда она еще спала. «Предъявили ордер на обыск. Напугали маленькую дочь. Сейчас меня везут в Следственный комитет», — написала Овсянникова в телеграм-канале.По ее словам, против нее возбудили уголовное дело за «фейки». «Поводом стал мой протест на Софийской набережной», — написала журналистка.Напомним, Овсянникова 14 марта провела акцию протеста в прямом эфире Первого канала. Она вышла с плакатом в руках и встала за спиной ведущей. Позже Овсянникова уехала из России, однако затем вернулась.