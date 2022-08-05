Минсельхоз: производство кормов для домашних животных в РФ выросло на 8% за полгода
Россия и мир
Фото: Алевтина Трынова/Вечерние ведомости
В Минсельхозе РФ заявили, что выпуск кормов для домашних животных в России «закрывает внутренние потребности».
«Производство кормов для домашних животных в нашей стране активно развивается. В прошлом году оно выросло на 10,8%, а за шесть месяцев текущего — на 8%. Объемы выпуска не только обеспечивают основную часть внутренних потребностей, но и позволяют экспортировать эту продукцию в другие страны», — утверждают в ведомстве.
По данным министерства, в этом сегменте сегодня работают более 190 предприятий из 50 регионов России. Основное промышленное производство сосредоточено в Алтайском крае, Белгородской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Новосибирской, Ростовской, Ульяновской, Тверской областях и в Республике Мордовия.
«В том числе за последние годы свое производство в нашей стране локализовали многие иностранные компании», — сообщили в ведомстве, добавив, что уход «отдельных импортных брендов дает стимул отечественным производителям» наращивать мощности.
Ранее РИА Новости сообщили, что производитель кормов для домашних животных Purina (входит в концерн Nestle) приостановил производство и продажу кормов Friskies, а также Cat Chow и Dog Chow в России. Причина — сложности при закупке и поставке сырья.
Депутат ГД Бурматов, первый зампредседателя Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, считает, что решение компании «освободит места на полках для российских производителей». «Сами себе создали «логистические трудности», а теперь сворачивают ассортимент, теряя рынок, с которого уйти просто, а вот вернуться — как правило невозможно», — написал депутат. По его мнению, дефицита кормов в РФ не будет.
Между тем, многие владельцы домашних животных в России жалуются на недостаток специализированных кормов.
«Производство кормов для домашних животных в нашей стране активно развивается. В прошлом году оно выросло на 10,8%, а за шесть месяцев текущего — на 8%. Объемы выпуска не только обеспечивают основную часть внутренних потребностей, но и позволяют экспортировать эту продукцию в другие страны», — утверждают в ведомстве.
По данным министерства, в этом сегменте сегодня работают более 190 предприятий из 50 регионов России. Основное промышленное производство сосредоточено в Алтайском крае, Белгородской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Новосибирской, Ростовской, Ульяновской, Тверской областях и в Республике Мордовия.
«В том числе за последние годы свое производство в нашей стране локализовали многие иностранные компании», — сообщили в ведомстве, добавив, что уход «отдельных импортных брендов дает стимул отечественным производителям» наращивать мощности.
Ранее РИА Новости сообщили, что производитель кормов для домашних животных Purina (входит в концерн Nestle) приостановил производство и продажу кормов Friskies, а также Cat Chow и Dog Chow в России. Причина — сложности при закупке и поставке сырья.
Депутат ГД Бурматов, первый зампредседателя Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, считает, что решение компании «освободит места на полках для российских производителей». «Сами себе создали «логистические трудности», а теперь сворачивают ассортимент, теряя рынок, с которого уйти просто, а вот вернуться — как правило невозможно», — написал депутат. По его мнению, дефицита кормов в РФ не будет.
Между тем, многие владельцы домашних животных в России жалуются на недостаток специализированных кормов.
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