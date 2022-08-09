Минздрав сообщил, что число пострадавших в Новофедоровке возросло до 13-ти
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Минздрав Крыма сообщил, что число пострадавших в Новофедоровке возросло до 13-ти. Ранее заявлялось о 9-ти пострадавших.
«По состоянию на 08:30 10 августа 2022г в результате происшествия в пгт Новофедоровка Сакского района пострадало 13 человек и один человек погиб», — сообщили в ведомстве.
В ГБУЗ РК «Сакская районная больница» на амбулаторном этапе оказана помощь 10 пострадавшим, в том числе двум несовершеннолетним. Все они получили травмы легкой степени тяжести. Один пациент продолжает стационарное лечение, сообщили в минздраве.
Двое пострадавших самостоятельно обратились в больницу, после оказания необходимой помощи их отправили домой.
Ранее глава Ростуризма заявила, что никто из туристов в результате ЧП не пострадал.
«По состоянию на 08:30 10 августа 2022г в результате происшествия в пгт Новофедоровка Сакского района пострадало 13 человек и один человек погиб», — сообщили в ведомстве.
В ГБУЗ РК «Сакская районная больница» на амбулаторном этапе оказана помощь 10 пострадавшим, в том числе двум несовершеннолетним. Все они получили травмы легкой степени тяжести. Один пациент продолжает стационарное лечение, сообщили в минздраве.
Двое пострадавших самостоятельно обратились в больницу, после оказания необходимой помощи их отправили домой.
Ранее глава Ростуризма заявила, что никто из туристов в результате ЧП не пострадал.
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