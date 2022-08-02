Ростуризм: обстановка на курортах Крыма спокойная

10.49 Среда, 10 августа 2022
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние ведомости
Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что на крымских курортах спокойная обстановка. Ранее на военном аэродроме в поселке Новофедоровка произошли взрывы.

«Мы находимся на постоянной связи с коллегами. Обстановка на курортах Крыма сейчас спокойная, вся туристическая инфраструктура продолжает работать в обычном режиме», — написала Догузова в телеграм-канале. Она уточнила, что инцидент произошел в некурортной зоне, туристы в результате ЧП не пострадали.

Ранее глава Крыма Аксенов объявил высокий («желтый») уровень террористической опасности в нескольких районах. Он будет действовать с 9 по 24 августа на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов, а также на ведомственных объектах. «Данная мера является исключительно профилактической, так как ситуация в регионе находится под полным контролем исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления», — заявил глава Крыма.

По данным минздрава, в результате происшествия в Новофедоровке пострадали девять человек. Один человек из числа гражданского населения погиб на месте, сообщили в ведомстве.

В минобороны утверждают, что «только нарушение требований пожарной безопасности рассматривается в качестве основной причины взрыва боеприпасов на аэродроме Саки в Крыму», сообщил ТАСС со ссылкой на источник в военном ведомстве.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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