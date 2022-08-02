Басманный суд Москвы арестовал троих администраторов телеграм-канала «Сканер»
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Басманный суд Москвы арестовал троих администраторов телеграм-канала «Сканер» по обвинению в мошенничестве в крупном размере.
По данным ТАСС, арестованы А. С. Слободенюк, Е. В. Москвин и В. И. Малушенко. Все трое обвиняются по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»), сообщили агентству в суде. Детали уголовного дела не уточняются.
Суд избрал всем троим меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 сентября, сообщает источник агентства в правоохранительных органах. По его словам, канал занимается «раскрытием личных данных российских чиновников и сотрудников силовых структур».
По данным ТАСС, арестованы А. С. Слободенюк, Е. В. Москвин и В. И. Малушенко. Все трое обвиняются по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»), сообщили агентству в суде. Детали уголовного дела не уточняются.
Суд избрал всем троим меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 сентября, сообщает источник агентства в правоохранительных органах. По его словам, канал занимается «раскрытием личных данных российских чиновников и сотрудников силовых структур».
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