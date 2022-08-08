Правительство Японии ушло в отставку

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Кабинет министров действующего премьера Японии Фумио Кисиды в полном составе ушел в отставку. Об этом сообщает агентство Kyodo.Премьер объявил о намерении перестроить свой кабинет на прошлой неделе, одна из причин — падение общественного доверия, пишут СМИ.Известно, что на должность министра, ответственного за экономические связи с Россией, уже назначен бывший министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура, он также назначен министром экономики, торговли и промышленности.После обновления правительства премьер намерен ускорить продвижение экономической концепции «нового капитализма», принять меры из-за роста цен на продовольствие и топливо.