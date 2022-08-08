Правительство Японии ушло в отставку
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Кабинет министров действующего премьера Японии Фумио Кисиды в полном составе ушел в отставку. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Премьер объявил о намерении перестроить свой кабинет на прошлой неделе, одна из причин — падение общественного доверия, пишут СМИ.
Известно, что на должность министра, ответственного за экономические связи с Россией, уже назначен бывший министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура, он также назначен министром экономики, торговли и промышленности.
После обновления правительства премьер намерен ускорить продвижение экономической концепции «нового капитализма», принять меры из-за роста цен на продовольствие и топливо.
Премьер объявил о намерении перестроить свой кабинет на прошлой неделе, одна из причин — падение общественного доверия, пишут СМИ.
Известно, что на должность министра, ответственного за экономические связи с Россией, уже назначен бывший министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура, он также назначен министром экономики, торговли и промышленности.
После обновления правительства премьер намерен ускорить продвижение экономической концепции «нового капитализма», принять меры из-за роста цен на продовольствие и топливо.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Игорь Шалимов уходит с поста главного тренера ФК «Урал»
08 августа 2022
08 августа 2022
На следующей неделе Екатеринбургский театр кукол откроет новый сезон двумя постановками
01 августа 2022
01 августа 2022
Мэрия Екатеринбурга выставила на аукцион 22 здания
01 августа 2022
01 августа 2022