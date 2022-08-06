В Минобороны РФ прокомментировали взрывы на аэродроме в Новофедоровке
Россия и мир
Эмблема Министерства обороны Российской Федерации
В Минобороны России прокомментировали информацию о взрывах в Новофедоровке, пишут РИА Новости.
«Около 15.20 на территории аэродрома 'Саки' в районе населённого пункта Новофёдоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов», — цитирует агентство.
В результате взрыва никто не пострадал, авиационная техника на аэродроме не повреждена, сообщили в ведомстве.
Принимаются меры по тушению возникшего пожара и выяснению причин взрыва. «По докладу с места, никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было», — говорится в сообщении.
Ранее советник главы Крыма Олег Крючков назвал фейками информацию о том, что в Крыму введено чрезвычайное положение. «Доверяем только официальной информации. Никакое чрезвычайное положение никто не вводил», — написал Крючков в телеграм-канале.
Глава Крыма Аксенов выехал на место происшествия. «Нахожусь в поселке Новофедоровка на месте. Усилены все необходимые меры для обеспечения безопасности объектов инфраструктуры и населения. В первую очередь приняты меры по выставлению периметра оцепления в 5-километровой зоне: ограждения, экипажи ГИБДД и пешие патрули с целью исключить ранения местных жителей. МЧС следит за возгораниями», — написал Аксенов в телеграм-канале.
По его словам, на месте работают бригады скорой помощи и санавиация. При этом он добавил, что говорить о пострадавших пока рано.
«Около 15.20 на территории аэродрома 'Саки' в районе населённого пункта Новофёдоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов», — цитирует агентство.
В результате взрыва никто не пострадал, авиационная техника на аэродроме не повреждена, сообщили в ведомстве.
Принимаются меры по тушению возникшего пожара и выяснению причин взрыва. «По докладу с места, никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было», — говорится в сообщении.
Ранее советник главы Крыма Олег Крючков назвал фейками информацию о том, что в Крыму введено чрезвычайное положение. «Доверяем только официальной информации. Никакое чрезвычайное положение никто не вводил», — написал Крючков в телеграм-канале.
Глава Крыма Аксенов выехал на место происшествия. «Нахожусь в поселке Новофедоровка на месте. Усилены все необходимые меры для обеспечения безопасности объектов инфраструктуры и населения. В первую очередь приняты меры по выставлению периметра оцепления в 5-километровой зоне: ограждения, экипажи ГИБДД и пешие патрули с целью исключить ранения местных жителей. МЧС следит за возгораниями», — написал Аксенов в телеграм-канале.
По его словам, на месте работают бригады скорой помощи и санавиация. При этом он добавил, что говорить о пострадавших пока рано.
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