Премьер-министр Эстонии выступила за запрет выдачи виз россиянам, Медведев назвал ее слова «хренью»
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что нужно прекратить выдавать россиянам туристические визы. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова «хренью».
«Прекратить выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы — это привилегия, а не право человека <…> Пора прекращать туризм из России уже сейчас», — написала премьер-министр в соцсетях. По ее словам, «пока страны Шенгенской зоны выдают визы, бремя несут соседи России (Финляндия, Эстония, Латвия — единственные точки доступа)».
Медведев на своей странице в ВК назвал высказывание эстонского политика «очередной нацистской хренью в адрес граждан России». «Так и хочется ей напомнить другие слова: "То, что вы на свободе, не ваша заслуга, а наша недоработка"», — написал автор поста.
Напомним, 2 августа на странице Медведева в ВК был опубликован скандальный пост о геополитике. Позже запись была удалена, а Медведев сообщил о взломе страницы. По его словам, «это проявление информационной войны, но поссорить Россию с друзьями из СНГ не удастся».
«Прекратить выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы — это привилегия, а не право человека <…> Пора прекращать туризм из России уже сейчас», — написала премьер-министр в соцсетях. По ее словам, «пока страны Шенгенской зоны выдают визы, бремя несут соседи России (Финляндия, Эстония, Латвия — единственные точки доступа)».
Медведев на своей странице в ВК назвал высказывание эстонского политика «очередной нацистской хренью в адрес граждан России». «Так и хочется ей напомнить другие слова: "То, что вы на свободе, не ваша заслуга, а наша недоработка"», — написал автор поста.
Напомним, 2 августа на странице Медведева в ВК был опубликован скандальный пост о геополитике. Позже запись была удалена, а Медведев сообщил о взломе страницы. По его словам, «это проявление информационной войны, но поссорить Россию с друзьями из СНГ не удастся».
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