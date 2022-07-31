Премьер-министр Эстонии выступила за запрет выдачи виз россиянам, Медведев назвал ее слова «хренью»

15.42 Вторник, 9 августа 2022
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что нужно прекратить выдавать россиянам туристические визы. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова «хренью».

«Прекратить выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы — это привилегия, а не право человека <…> Пора прекращать туризм из России уже сейчас», — написала премьер-министр в соцсетях. По ее словам, «пока страны Шенгенской зоны выдают визы, бремя несут соседи России (Финляндия, Эстония, Латвия — единственные точки доступа)».

Медведев на своей странице в ВК назвал высказывание эстонского политика «очередной нацистской хренью в адрес граждан России». «Так и хочется ей напомнить другие слова: "То, что вы на свободе, не ваша заслуга, а наша недоработка"», — написал автор поста.

Напомним, 2 августа на странице Медведева в ВК был опубликован скандальный пост о геополитике. Позже запись была удалена, а Медведев сообщил о взломе страницы. По его словам, «это проявление информационной войны, но поссорить Россию с друзьями из СНГ не удастся».

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
К 300-летию Нижнего Тагила в городе отремонтировали школу
31 июля 2022
В Нижнем Тагиле протестировали подсветку нового моста
05 августа 2022
Двое мужчин обокрали пункт выдачи «KazanExpress» в Екатеринбурге
07 августа 2022
Директор Талицкого молокозавода поучил неравнодушных граждан Екатеринбурга бороться с грязью
02 августа 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Предпринимателям в Екатеринбурге пытаются запретить вести бизнес на основании несуществующих документов

Разбираемся, как порой сложно вести бизнес, когда ты начинаешь действовать по закону
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
16:51 В Свердловской области после отравления детей под Нижним Тагилом проверят столовые в школах и лагерях
16:25 В Екатеринбурге за рулем автомобиля задержали пьяного 16-летнего парня
15:53 Со дна водоема у «Рамады» в Екатеринбурге достали тело подростка
15:22 На площади 1905 года в Екатеринбурге проведут модные показы
14:54 В Екатеринбурге ликвидировали городской избирком
14:51 В Перми сотрудники транспортной полиции задержали местную жительницу с наркотиком
14:21 В воздухе Екатеринбурга Роспотребнадзор обнаружил вредные вещества
14:13 В Перми открывается кинолаборатория LetsDOC для документалистов со всей России
13:58 В Свердловской области за сутки выявили более 300 случаев коронавируса
13:29 Росреестр разъясняет: площадь доли, выделенной ребенку, не может быть меньше шести метров
13:26 Девушка с собакой провалилась в открытый люк у «Ельцин Центра» в Екатеринбурге
12:54 На пермской набережной пройдет День физкультурника
12:53 В Екатеринбурге из горящей квартиры спасли женщину с ребенком
12:25 За выходные в Екатеринбурге задержали 11 пьяных водителей
11:52 В Свердловской области ликвидировали восемь лесных пожаров
11:27 Директору оборонного завода присвоили звание «Почетный гражданин Екатеринбурга»
10:55 Прибитый гвоздями к полу труп нашли в Нижнем Тагиле
10:49 В Прикамье судебные приставы обязали землевладелицу ликвидировать несанкционированную свалку
10:21 В Екатеринбурге стартует конкурс «Бумаге – вторую жизнь!»
09:54 «Святогор» приобрел тренажеры для социально-реабилитационного центра в Ивделе
09:22 В Свердловской области снижается число пострадавших от укусов клещей
20:53 За смерть работника директора «Фортуны» из Верхней Пышмы накажут принудительным трудом
20:15 Футбольные соревнования для людей с инвалидностью прошли в Нижнем Тагиле
19:34 Проект Виктора Норкина «Экопоходы» побывал в парке Оленьи Ручьи
19:17 В Екатеринбурге пройдёт повторный суд по иску Ивана Волкова к Свердловскому губернатору
Все новости
16:28 Кондратьев: в Краснодарском крае появится первый в РФ завод по производству щелочных батареек
15:42 Премьер-министр Эстонии выступила за запрет выдачи виз россиянам, Медведев назвал ее слова «хренью»
15:00 Минобороны: в августе пройдет учение с боевой стрельбой в Беларуси и на российском полигоне
14:06 ВЦИОМ: более 70% россиян в последние 2-3 года не летали на самолётах
12:40 Суд признал законным арест трех генералов петербургского главка МВД
11:53 ИКЕА объявила о завершении онлайн-продажи товаров 15 августа
11:40 Reuters: российские авиакомпании начали разбирать самолеты на запчасти
11:09 Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов до 17 августа
11:03 Крупный пожар на кубинском нефтехранилище продолжается, горят уже четыре резервуара
10:09 NYT: ФБР провело обыски в имении экс-президента Трампа во Флориде
09:43 В Южной Корее из-за сильнейшего за 80 лет ливня погибли семь человек, шестеро пропали без вести
18:22 В Зеленогорске ураган сломал главный крест на куполе храма Казанской иконы Божией матери
17:15 Хинштейн не согласен с мягким приговором Редькину, он направит запрос об обжаловании
16:38 СМИ: в Коми разбился частный самолет, три человека погибли
16:21 ВЦИОМ: каждого пятого россиянина в детстве наказывали ремнем, сегодня телесные наказания применяют 13% родителей
15:16 В Сочи от удара молнии погиб 47-летний житель Уфы, СК проводит проверку
14:53 Мурашко: в России показатели смертности среди мужчин к 35 годам в два раза выше, чем у женщин
14:17 В Волгоградской области возобновляет работу оперштаб по борьбе с коронавирусом
13:20 В Курской и Белгородской областях на две недели продлён «жёлтый уровень» террористической опасности
13:00 Генпрокурор РФ: после 24 февраля удалено или заблокировано 138 тысяч интернет-ресурсов
11:55 СК: иркутских полицейских подозревают в многомиллионных взятках за фиктивные экзамены ПДД
11:11 На Камчатке экс-депутат Редькин получил 9 месяцев ограничения свободы за убийство по неосторожности
10:37 Армия Китая продолжила учения вокруг Тайваня, они должны были завершиться 7 августа
10:17 В Приамурье введен режим ЧС, из подтопленных территорий эвакуировано 158 человек
09:56 Президент Колумбии Густаво Петро принес присягу, в его приоритете — борьба с коррупцией
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK