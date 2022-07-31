Медведев назвал взлом своей страницы в ВК проявлением информационной войны
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Дмитрий Медведев прокомментировал РИА Новости взлом своей страницы во ВКонтакте, где был опубликован нашумевший пост про геополитику и СССР.
По его словам, «это проявление информационной войны, но поссорить Россию с друзьями из СНГ не удастся, а виновные не останутся безнаказанными».
Медведев утверждает, что «вражеских стран, заинтересованных в столкновении лбами союзников по ОДКБ, ЕАЭС и ШОС достаточно, но такого удовольствия мы им не доставим», пишут РИА Новости.
Напомним, ночью 2 августа на странице Медведева в ВК был опубликован пост, в котором говорилось о том, что границы России «нигде не заканчиваются», а развал СССР был назван роковой ошибкой. В посте сообщалось, что страна «пойдет в поход для восстановления границ нашей Родины», также было написано о планах присоединения Грузии, Казахстан при этом автор поста назвал «искусственным государством». Также в публикации отмечалось, что все народы бывшего Союза «снова будут жить вместе». Позже запись была удалена.
По его словам, «это проявление информационной войны, но поссорить Россию с друзьями из СНГ не удастся, а виновные не останутся безнаказанными».
Медведев утверждает, что «вражеских стран, заинтересованных в столкновении лбами союзников по ОДКБ, ЕАЭС и ШОС достаточно, но такого удовольствия мы им не доставим», пишут РИА Новости.
Напомним, ночью 2 августа на странице Медведева в ВК был опубликован пост, в котором говорилось о том, что границы России «нигде не заканчиваются», а развал СССР был назван роковой ошибкой. В посте сообщалось, что страна «пойдет в поход для восстановления границ нашей Родины», также было написано о планах присоединения Грузии, Казахстан при этом автор поста назвал «искусственным государством». Также в публикации отмечалось, что все народы бывшего Союза «снова будут жить вместе». Позже запись была удалена.
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