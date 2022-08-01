Минобороны: в августе пройдет учение с боевой стрельбой в Беларуси и на российском полигоне
Россия и мир
Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru
В Беларуси с 9 по 25 августа пройдет оперативно-тактическое учение с родами войск ВВС и войск ПВО с боевой стрельбой, сообщает пресс-служба минобороны республики. Второй этап пройдет в Астраханской области в РФ.
«Учение проводится на территории Республики Беларусь и 185-го центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.
Учение пройдет в два этапа: с 9 по 11 августа — на территории Беларуси, с 22 по 25 августа — на полигоне «Ашулук», который расположен в Астраханской области РФ на границе с Казахстаном.
«Передислокация на полигон «Ашулук» осуществляется железнодорожным и воздушными эшелонами», — сообщили в минобороны Беларуси.
В ведомстве уточняют, что на учение привлекаются личный состав и вооружение, военная и спецтехника от авиационных воинских частей, войск ПВО и радиотехнических войск, а также боевые расчеты «Военной академии Республики Беларусь».
«Учение проводится на территории Республики Беларусь и 185-го центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.
Учение пройдет в два этапа: с 9 по 11 августа — на территории Беларуси, с 22 по 25 августа — на полигоне «Ашулук», который расположен в Астраханской области РФ на границе с Казахстаном.
«Передислокация на полигон «Ашулук» осуществляется железнодорожным и воздушными эшелонами», — сообщили в минобороны Беларуси.
В ведомстве уточняют, что на учение привлекаются личный состав и вооружение, военная и спецтехника от авиационных воинских частей, войск ПВО и радиотехнических войск, а также боевые расчеты «Военной академии Республики Беларусь».
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