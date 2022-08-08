ВЦИОМ: более 70% россиян в последние 2-3 года не летали на самолётах
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
ВЦИОМ провел опрос на тему гражданской авиации в России и выяснил отношение россиян к авиаперелетам.
По данным исследования, 71% россиян в последние 2-3 года не пользовались услугами авиакомпаний. Этот показатель почти не изменился с 2018 года (72%).
Большинство в этой группе — представители старшего поколения (60+), а также граждане со средним специальным образованием и ниже (83% и 82-94% соответственно). Те, кто в последние годы не летал на самолетах, аргументируют это отсутствием необходимости в перелете (63%), высокой стоимостью билетов (25%), предпочтением других видов транспорта (13%). В аэрофобии признались только 8% в этой группе.
В целом боятся летать на самолетах 23% россиян, с 2018 года этот показатель снизился (33%).
ВЦИОМ составил портрет «типичного российского авиапассажира»: это молодой мужчина (18-34 лет), с высшим образованием и хорошим материальным положением, проживающий в одной из столиц или городе-миллионнике.
По данным исследования, 71% россиян в последние 2-3 года не пользовались услугами авиакомпаний. Этот показатель почти не изменился с 2018 года (72%).
Большинство в этой группе — представители старшего поколения (60+), а также граждане со средним специальным образованием и ниже (83% и 82-94% соответственно). Те, кто в последние годы не летал на самолетах, аргументируют это отсутствием необходимости в перелете (63%), высокой стоимостью билетов (25%), предпочтением других видов транспорта (13%). В аэрофобии признались только 8% в этой группе.
В целом боятся летать на самолетах 23% россиян, с 2018 года этот показатель снизился (33%).
ВЦИОМ составил портрет «типичного российского авиапассажира»: это молодой мужчина (18-34 лет), с высшим образованием и хорошим материальным положением, проживающий в одной из столиц или городе-миллионнике.
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