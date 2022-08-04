Суд признал законным арест трех генералов петербургского главка МВД
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Арест трех генералов по делу о злоупотреблении полномочиями в петербургском главке МВД РФ признан законным, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
Уголовное дело было возбуждено в июне 2020 года (по ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями»). Фигурантами стали помощник министра внутренних дел генерал-лейтенант Сергей Умнов, начальник УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор Алексей Семенов и бывший замначальника ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор в отставке Иван Абакумов.
По данным следствия, в с 2016 по 2020 год несколько должностных лиц из числа руководящего состава петербургского главка «допускали злоупотребления должностными полномочиями, выразившиеся в приобретении на средства Фонда «Содействия программам ГУВД СПб и ЛО» имущества в целях личного использования», сообщали в пресс-центре МВД России.
Ранее суд рассмотрел и отклонил жалобы Умнова и Абакумова, вечером в понедельник суд изучил апелляцию на арест Семенова.
«Суд признал законным решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе суда.
Уголовное дело было возбуждено в июне 2020 года (по ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями»). Фигурантами стали помощник министра внутренних дел генерал-лейтенант Сергей Умнов, начальник УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор Алексей Семенов и бывший замначальника ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор в отставке Иван Абакумов.
По данным следствия, в с 2016 по 2020 год несколько должностных лиц из числа руководящего состава петербургского главка «допускали злоупотребления должностными полномочиями, выразившиеся в приобретении на средства Фонда «Содействия программам ГУВД СПб и ЛО» имущества в целях личного использования», сообщали в пресс-центре МВД России.
Ранее суд рассмотрел и отклонил жалобы Умнова и Абакумова, вечером в понедельник суд изучил апелляцию на арест Семенова.
«Суд признал законным решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе суда.
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