ИКЕА объявила о завершении онлайн-продажи товаров 15 августа
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Онлайн-продажа товаров ИКЕА завершится 15 августа в 20.00 по московскому времени, сообщается на сайте компании.
«Магазины ИКЕА остаются закрытыми и будут работать только на выдачу полученных заказов, а также возврат и обмен товаров. Все заказы, оформленные до окончания онлайн-продаж, будут обработаны, выданы или доставлены в течение августа и сентября в согласованное при заказе время», — говорится в сообщении.
Покупателей предупреждают, что личный кабинет и список покупок недоступны.
«Магазины ИКЕА остаются закрытыми и будут работать только на выдачу полученных заказов, а также возврат и обмен товаров. Все заказы, оформленные до окончания онлайн-продаж, будут обработаны, выданы или доставлены в течение августа и сентября в согласованное при заказе время», — говорится в сообщении.
Покупателей предупреждают, что личный кабинет и список покупок недоступны.
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