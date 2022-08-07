Крупный пожар на кубинском нефтехранилище продолжается, горят уже четыре резервуара
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние ведомости
Пожар на кубинском нефтехранилище, который начался вечером в пятницу, затронул уже четыре резервуара из восьми, пишет новостной портал Cubadebate со ссылкой на пожарных.
Из-за сильного задымления тушение затруднено.
Местные СМИ сообщают, что в понедельник на территории нефтебазы произошел взрыв.
Пожар начался после удара молнии в один из резервуаров, в нем содержалось около 25 тыс. куб. м нефти. По данным СМИ, известно об одном погибшем, более 120 человек получили травмы. По предварительным данным, без вести пропали 17 человек. Из районов вблизи нефтехранилища эвакуированы около 800 жителей.
Более 100 военнослужащих и технических специалистов из Мексики и Венесуэлы прибыли в кубинскую провинцию Матансас для помощи в тушении.
Из-за сильного задымления тушение затруднено.
Местные СМИ сообщают, что в понедельник на территории нефтебазы произошел взрыв.
Пожар начался после удара молнии в один из резервуаров, в нем содержалось около 25 тыс. куб. м нефти. По данным СМИ, известно об одном погибшем, более 120 человек получили травмы. По предварительным данным, без вести пропали 17 человек. Из районов вблизи нефтехранилища эвакуированы около 800 жителей.
Более 100 военнослужащих и технических специалистов из Мексики и Венесуэлы прибыли в кубинскую провинцию Матансас для помощи в тушении.
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