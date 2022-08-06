NYT: ФБР провело обыски в имении экс-президента Трампа во Флориде
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Во Флориде в имении экс-президента США Дональда Трампа прошли обыски, пишет New York Times.
По данным издания, ФБР могли заинтересовать документы, которые Трамп взял с собой из Белого дома. Источники газеты, знакомые с ходом расследования, утверждают, что в материалах «было много страниц секретных документов».
По данным СМИ, к дому Трампа подъехали бронированные автомобили, в имение Мар-а-Лаго вошли «по меньшей мере 100» агентов ФБР.
Ранее Трамп заявил, что сотрудники ФБР провели обыск в его доме во Флориде и взломали сейф.
Источники сообщают, что обыск проходил в течение девяти часов.
По данным издания, ФБР могли заинтересовать документы, которые Трамп взял с собой из Белого дома. Источники газеты, знакомые с ходом расследования, утверждают, что в материалах «было много страниц секретных документов».
По данным СМИ, к дому Трампа подъехали бронированные автомобили, в имение Мар-а-Лаго вошли «по меньшей мере 100» агентов ФБР.
Ранее Трамп заявил, что сотрудники ФБР провели обыск в его доме во Флориде и взломали сейф.
Источники сообщают, что обыск проходил в течение девяти часов.
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