В Южной Корее из-за сильнейшего за 80 лет ливня погибли семь человек, шестеро пропали без вести

09.43 Вторник, 9 августа 2022
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Южной Корее устраняют последствия сильнейшего за 80 лет ливня, который обрушился на Сеул и окрестности. На данный момент известно о семи погибших, еще шесть человек пропали без вести, пишет Yonhap со ссылкой на местные власти.

Пять человек погибли и еще четверо пропали без вести в Сеуле. В Кёнгидо, самой густонаселенной провинции Южной Кореи, погибли двое и двое пропали без вести по состоянию на утро вторника. Сообщается, что некоторые из погибших оказались в ловушке в затопленных подвалах, один человек погиб от удара током, тело еще одного нашли под завалами после обрушения автобусной станции. Как минимум девять человек получили травмы, более 160 жителей остались без крова. Они были вынуждены временно укрыться в школах и общественных учреждениях.

Ливни вывели из строя объекты инфраструктуры. В Сеуле затоплены железные дороги, несколько станций метро. Власти были вынуждены перекрыть около 80 дорог, в том числе скоростные автомагистрали. В городах остановлен общественный транспорт.

Экстренные службы опубликовали предупреждение об опасности оползней почти в пяти десятках городах.

Президент Юн Сок Ёль во вторник утром провел срочное совещание, чтобы принять меры по эвакуации людей из зон повышенного риска.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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