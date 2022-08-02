В Зеленогорске ураган сломал главный крест на куполе храма Казанской иконы Божией матери
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
В Зеленогорске ураган сломал крест на куполе храма Казанской иконы Божией матери. Информацию, которая появилась в местных пабликах, «Вечерним ведомостям» подтвердили в храме.
«Кресту уже 40 лет, износился. Был сильный ветер», — сказала сотрудница церкви. По ее словам, это «самый главный» крест в храме. Восстанавливать его будут, «когда появятся деньги», предположила сотрудница.
В минувшие выходные в Санкт-Петербурге и окрестностях был сильный ураган, ливни и грозы. Порывы ветра достигали 27 метров в секунду. Местные СМИ сообщали, что молния попала в шпиль «Лахта Центра», затопило вестибюль станции метро «Площадь Восстания». Упавшая из-за порыва ветра остановка покалечила женщину.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в воскресенье сообщил в телеграм-канале об устранении последствий урагана. «В основном — упавшие деревья и обрывы проводов. Электричество за ночь восстановлено в 47 посёлках», — написал глава региона. На сложных участках временно подключали дизель-генераторы.
Напомним, 27 июля в башкирском селе Воздвиженка из-за попадания молнии сгорела церковь, построенная в 1880-х годах.
«Кресту уже 40 лет, износился. Был сильный ветер», — сказала сотрудница церкви. По ее словам, это «самый главный» крест в храме. Восстанавливать его будут, «когда появятся деньги», предположила сотрудница.
В минувшие выходные в Санкт-Петербурге и окрестностях был сильный ураган, ливни и грозы. Порывы ветра достигали 27 метров в секунду. Местные СМИ сообщали, что молния попала в шпиль «Лахта Центра», затопило вестибюль станции метро «Площадь Восстания». Упавшая из-за порыва ветра остановка покалечила женщину.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в воскресенье сообщил в телеграм-канале об устранении последствий урагана. «В основном — упавшие деревья и обрывы проводов. Электричество за ночь восстановлено в 47 посёлках», — написал глава региона. На сложных участках временно подключали дизель-генераторы.
Напомним, 27 июля в башкирском селе Воздвиженка из-за попадания молнии сгорела церковь, построенная в 1880-х годах.
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