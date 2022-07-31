СМИ: в Коми разбился частный самолет, три человека погибли

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Легкомоторный самолет Cessna разбился в Коми, погибли 3 человека. Об этом сообщают Интерфакс и РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.Сообщается, что инцидент произошел в аэропорту Ухты. «Самолет Cessna "не дотянул" до полосы и рухнул в лес»,— сообщил представитель экстренных служб.Официальных данных о катастрофе пока нет.