СМИ: в Коми разбился частный самолет, три человека погибли
Россия и мир
Фото: МЧС России
Легкомоторный самолет Cessna разбился в Коми, погибли 3 человека. Об этом сообщают Интерфакс и РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Сообщается, что инцидент произошел в аэропорту Ухты. «Самолет Cessna "не дотянул" до полосы и рухнул в лес»,— сообщил представитель экстренных служб.
Официальных данных о катастрофе пока нет.
Сообщается, что инцидент произошел в аэропорту Ухты. «Самолет Cessna "не дотянул" до полосы и рухнул в лес»,— сообщил представитель экстренных служб.
Официальных данных о катастрофе пока нет.
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