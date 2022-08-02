В Волгоградской области возобновляет работу оперштаб по борьбе с коронавирусом
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел оперативное совещание на тему коронавируса.
В регионе наблюдается «незначительный рост» числа заболевших, сообщили в правительстве, однако региональные власти приняли решение принять меры уже сейчас. Также в правительстве подчеркнули, что в ряде стран, граничащих с Россией, Волгоградской областью, эпидемиологи фиксируют значительный рост заболеваемости.
«Осложнение санитарно-эпидемиологической ситуации может совпадать с массовым возвращением жителей Волгоградской области из отпусков, детей и студентов — с мест летнего отдыха и оздоровления, что может ускорить рост заболеваемости коронавирусной инфекцией», — отметил Андрей Бочаров.
Губернатор поручил возобновить работу оперштаба и клинического совета по борьбе с коронавирусом. Штаб перейдет в режим готовности к возможному осложнению ситуации.
Специалисты проверят, хватает ли мест в коечном фонде и нужны ли дополнительные места, проверят наличие необходимых лекарств в аптеках и больницах, оценят ситуацию с медицинскими кадрами. Также губернатор поручил активизировать прививочную кампанию.
Добавим, что в Ленинградской области увеличат количество коек для пациентов с COVID-19, сообщило в понедельник областное правительство.
В регионе наблюдается «незначительный рост» числа заболевших, сообщили в правительстве, однако региональные власти приняли решение принять меры уже сейчас. Также в правительстве подчеркнули, что в ряде стран, граничащих с Россией, Волгоградской областью, эпидемиологи фиксируют значительный рост заболеваемости.
«Осложнение санитарно-эпидемиологической ситуации может совпадать с массовым возвращением жителей Волгоградской области из отпусков, детей и студентов — с мест летнего отдыха и оздоровления, что может ускорить рост заболеваемости коронавирусной инфекцией», — отметил Андрей Бочаров.
Губернатор поручил возобновить работу оперштаба и клинического совета по борьбе с коронавирусом. Штаб перейдет в режим готовности к возможному осложнению ситуации.
Специалисты проверят, хватает ли мест в коечном фонде и нужны ли дополнительные места, проверят наличие необходимых лекарств в аптеках и больницах, оценят ситуацию с медицинскими кадрами. Также губернатор поручил активизировать прививочную кампанию.
Добавим, что в Ленинградской области увеличат количество коек для пациентов с COVID-19, сообщило в понедельник областное правительство.
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