В Курской и Белгородской областях на две недели продлён «жёлтый уровень» террористической опасности
Россия и мир
Последствия обстрела в белгородском селе в мае 2022 года. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
В Курской и Белгородской областях продлён «желтый уровень» террористической опасности, сообщили главы регионов. До 23 и 22 августа соответственно.
«До 23 августа в Курской области продлён желтый уровень террористической опасности. Прошу жителей оставаться бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112», — написал в телеграм-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.
Утром в понедельник также о продлении сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «"Желтый" уровень террористической опасности продлён ещё на 2 недели. И действует на территории Белгородской области до 22 августа», — написал Гладков.
«До 23 августа в Курской области продлён желтый уровень террористической опасности. Прошу жителей оставаться бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112», — написал в телеграм-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.
Утром в понедельник также о продлении сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «"Желтый" уровень террористической опасности продлён ещё на 2 недели. И действует на территории Белгородской области до 22 августа», — написал Гладков.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Свердловской области объявлено предупреждение о смоге
05 августа 2022
05 августа 2022
Первая неделя августа в Свердловской области будет теплой
01 августа 2022
01 августа 2022
В Свердловской области пройдут кратковременные дожди
31 июля 2022
31 июля 2022