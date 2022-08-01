Генпрокурор РФ: после 24 февраля удалено или заблокировано 138 тысяч интернет-ресурсов
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Генпрокурор России Игорь Краснов в интервью «Ъ» заявил, что после 24 февраля было удалено или заблокировано около 138 тыс. интернет-ресурсов.
«После начала специальной военной операции нами было усилено противодействие распространению в интернете призывов к экстремизму и терроризму, массовым беспорядкам и фейковых новостей. Заявлено и удовлетворено более 340 требований прокуроров о блокировании недостоверной общественно значимой информации о СВО, удалено или заблокировано порядка 138 тыс. интернет-ресурсов», — сообщил Краснов, отвечая на вопрос журналиста об объеме «фейковой» информации о событиях в Донбассе.
В целом, по словам Краснова, за полгода прокурорами было выявлено 2,7 млн нарушений законодательства. При этом за прошедшие шесть месяцев «резко увеличился размер причиненного преступлениями материального ущерба — с 222 млрд до 494 млрд руб.», заявил генпрокурор.
«После начала специальной военной операции нами было усилено противодействие распространению в интернете призывов к экстремизму и терроризму, массовым беспорядкам и фейковых новостей. Заявлено и удовлетворено более 340 требований прокуроров о блокировании недостоверной общественно значимой информации о СВО, удалено или заблокировано порядка 138 тыс. интернет-ресурсов», — сообщил Краснов, отвечая на вопрос журналиста об объеме «фейковой» информации о событиях в Донбассе.
В целом, по словам Краснова, за полгода прокурорами было выявлено 2,7 млн нарушений законодательства. При этом за прошедшие шесть месяцев «резко увеличился размер причиненного преступлениями материального ущерба — с 222 млрд до 494 млрд руб.», заявил генпрокурор.
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