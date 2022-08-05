Армия Китая продолжила учения вокруг Тайваня, они должны были завершиться 7 августа
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Народно-освободительная армия Китая в понедельник 8 августа объявила о продолжении учений вокруг Тайваня. Об этом говорится в заявлении восточной зоны боевого командования.
«Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая 8 августа продолжает проводить совместные военные учения в морской акватории и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань, основной приоритет направлен на организацию совместных противолодочных и морских наступательных операций», — говорится в заявлении (цитата по РИА Новости).
Напомним, масштабные учения были организованы в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
Учения стартовали 4 августа в шести районах в акватории вокруг острова. Ранее сообщалось, что они должны были завершиться 7 августа.
«Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая 8 августа продолжает проводить совместные военные учения в морской акватории и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань, основной приоритет направлен на организацию совместных противолодочных и морских наступательных операций», — говорится в заявлении (цитата по РИА Новости).
Напомним, масштабные учения были организованы в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
Учения стартовали 4 августа в шести районах в акватории вокруг острова. Ранее сообщалось, что они должны были завершиться 7 августа.
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