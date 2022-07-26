Авианосцы, истребители, протесты и «минирование»: о ситуации перед возможным визитом Пелоси на Тайвань

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Накануне возможного визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань обстановка в регионе обостряется.ВВС Тайваня дополнительно перебросили восемь истребителей «Мираж-2000» на авиабазу в юго-восточном уезде Тайдун, сообщила во вторник газета «Чжунго шибао». Отмечается, что американский военный спецборт пролетит к северной части острова через его восточное побережье. Тайваньская армия усиливает меры безопасности в этой части региона. По данным СМИ, вооруженные силы Тайваня повышают уровень боеготовности в связи с угрозой, которая может исходить со стороны Народно-освободительной армии Китая.Также, по данным издания, два китайских авианосца, стоящих на вооружении Народно-освободительной армии Китая, вышли в море перед возможным приездом Пелоси. Авианосцы «Ляонин» и «Шаньдун», по данным газеты, недавно покинули порты городов Циндао и Санья. Между тем, СМИ сообщают, что армия Китая в первые дни августа проводит военные учения в Южно-Китайском море и в Бохайском заливе. Во вторник в СМИ появились кадры, на которых видно, как на пляжи ближайшей к Тайваню провинции Фуцзянь стягивается военная техника и военнослужащие НОАК.Аэропорт Тайбэя «Таоюань» получил письмо с угрозами о трех заложенных на его территории взрывных устройствах, сообщает газета «Хуаньцю шибао». В тексте письма утверждается, что аэропорт якобы заминирован для того, чтобы не допустить визит спикера палаты представителей. При этом ожидается, что Пелоси должна прибыть в другой аэропорт. Правоохранительные органы выясняют, кто является отправителем письма.Лидеры китайской общины в Сан-Франциско провели демонстрацию перед офисом Нэнси Пелоси, сообщает CHINA DAILY. Участники акции протеста потребовали, чтобы она отменила поездку и «сосредоточилась на проблемах, с которыми сталкиваются простые американцы».По данным СМИ, Пелоси прилетит в Тайбэй вечером 2 августа во главе делегации из шести человек. Во вторник МИД КНР подтвердил решимость Китая «жестко ответить» в случае ее визита на Тайвань.