Папа Римский Франциск встретился с представителем РПЦ в Ватикане
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В пятницу 5 августа Папа Римский Франциск встретился с председателем отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополитом Волоколамским Антонием.
Митрополит посетил Ватикан по приглашению понтифика, их встреча состоялась в Апостольском дворце.
«В ходе беседы, прошедшей на итальянском языке, Папа Франциск и митрополит Антоний обсудили многочисленные вопросы, стоящие на повестке православно-католических отношений, в том числе в контексте происходящих в мире политических процессов», — сообщает отдел внешних церковных связей Московского Патриархата.
В сообщении говорится, что после продолжительной встречи собеседники обменялись памятными подарками, какими — не уточняется.
Напомним, Папа Римский Франциск намерен 13-15 сентября посетить Казахстан, где состоится VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Ранее он выразил надежду, что в Казахстане сможет встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
Митрополит посетил Ватикан по приглашению понтифика, их встреча состоялась в Апостольском дворце.
«В ходе беседы, прошедшей на итальянском языке, Папа Франциск и митрополит Антоний обсудили многочисленные вопросы, стоящие на повестке православно-католических отношений, в том числе в контексте происходящих в мире политических процессов», — сообщает отдел внешних церковных связей Московского Патриархата.
В сообщении говорится, что после продолжительной встречи собеседники обменялись памятными подарками, какими — не уточняется.
Напомним, Папа Римский Франциск намерен 13-15 сентября посетить Казахстан, где состоится VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Ранее он выразил надежду, что в Казахстане сможет встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Еще одним городом-побратимом Екатеринбурга может стать Самарканд
04 августа 2022
04 августа 2022
В Екатеринбурге на месяц перекроют улицу Котельникова
03 августа 2022
03 августа 2022