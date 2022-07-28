Суд в Уфе отказался передавать дело Юрия Шевчука в Санкт-Петербург
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В пятницу 5 августа Советский районный суд Уфы отказал лидеру ДДТ Юрию Шевчуку в удовлетворении ходатайства о передаче дела в Дзержинский суд Санкт-Петербурга, пишут СМИ из зала суда.
По словам судьи, Шевчук может участвовать в заседаниях в онлайн-формате — по видеосвязи из Дзержинского суда Санкт-Петербурга.
Адвокат музыканта Александр Передрук сообщил, что судебное заседание отложено в связи с необходимостью защиты ознакомиться с материалами дела, которые не были представлены ранее, а также «в связи с обеспечением участия Юрия Юлиановича в заседании посредством видео-конференц-связи», пишет ЕАН.
Суд в Уфе приобщил к делу психолого-лингвистическое исследование речи Юрия Шевчука, которую он произнес на концерте 18 мая. «Лингвист и психолог не нашли в речи ни призывов, ни негативной оценки российской армии, ни каких-либо утверждений о фактах», — сообщил правозащитник Павел Чиков.
В связи с необходимостью изучить новые материалы суд отложил заседание на 16 августа.
Напомним, на Юрия Шевчука был составлен протокол о «дискредитации ВС» после его концерта в Уфе 18 мая. Позже по ходатайству Шевчука суд Уфы направил дело на рассмотрение в суд Санкт-Петербурга. Однако суд Санкт-Петербурга дважды по разным причинам отказывался принимать дело к производству, в итоге материалы вернулись в Уфу.
По словам судьи, Шевчук может участвовать в заседаниях в онлайн-формате — по видеосвязи из Дзержинского суда Санкт-Петербурга.
Адвокат музыканта Александр Передрук сообщил, что судебное заседание отложено в связи с необходимостью защиты ознакомиться с материалами дела, которые не были представлены ранее, а также «в связи с обеспечением участия Юрия Юлиановича в заседании посредством видео-конференц-связи», пишет ЕАН.
Суд в Уфе приобщил к делу психолого-лингвистическое исследование речи Юрия Шевчука, которую он произнес на концерте 18 мая. «Лингвист и психолог не нашли в речи ни призывов, ни негативной оценки российской армии, ни каких-либо утверждений о фактах», — сообщил правозащитник Павел Чиков.
В связи с необходимостью изучить новые материалы суд отложил заседание на 16 августа.
Напомним, на Юрия Шевчука был составлен протокол о «дискредитации ВС» после его концерта в Уфе 18 мая. Позже по ходатайству Шевчука суд Уфы направил дело на рассмотрение в суд Санкт-Петербурга. Однако суд Санкт-Петербурга дважды по разным причинам отказывался принимать дело к производству, в итоге материалы вернулись в Уфу.
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